Nog vier lichamen gevonden onder puin ingestort flatgebouw in Miami

Weer een Nederlan­der opgepakt voor kindermis­bruik in Filipijnen, drie slachtof­fer­tjes gered

19:52 Een 57-jarige Nederlander is in de Filipijnen aangehouden op verdenking van kindermisbruik en mensenhandel. De arrestatie vond plaats in de hotelkamer van de man in de badplaats Puerto Galera. Hij was in het gezelschap van drie vrouwelijke slachtoffers van 10, 13 en 14 jaar oud, meldt de politie op Facebook.