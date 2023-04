Nogal wat automobilisten zweten peentjes als ze in de buurt komen van de périphérique

UPDATE Abortuspil blijft beschik­baar in de VS, ondanks eerder verbod rechter

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een verbod op een veelgebruikte abortuspil geblokkeerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie was naar het Hof gestapt na een recente uitspraak van een rechter in Texas, die de pil bijna helemaal in de ban wilde doen.