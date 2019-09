Nolan (10) eet besmette hamburger en sterft acht jaar later: ‘Einde van jarenlange kwelling’

Atleet Roelf B. en medever­dach­te langer in voorarrest Hongarije

14:44 De twee Nederlanders die in augustus in Hongarije werden opgepakt op verdenking van drugsbezit en -handel, blijven langer achter de tralies. Een van de twee is atleet Roelf B. De rechtbank in Boedapest heeft het voorarrest verlengd tot 9 december.