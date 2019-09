Noodhulp Nederlandse militairen aan Bahama’s afgerond

Grootste volksfeest ter wereld barst opnieuw los in München

8:04 Fans van de betere Duitse tradities mogen zich opnieuw in de handen wrijven, want zaterdag gaat in München de 186ste editie van het Oktoberfest van start. Volgens de Duitsers zelf het ‘grootste volksfeest ter wereld', en daarvan is geen woord gelogen. Alles aan het evenement in Beieren is groot en veel. Vooral het bier vloeit er rijkelijk: vorig jaar ging er ongeveer 7,5 miljoen liter door de dorstige kelen.