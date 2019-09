Noodkreet Bahama's aan toeristen: blijf alsjeblieft komen

Het belangrijkste wat de mensen kunnen doen om de Bahama's te helpen, is er snel weer op vakantie gaan. Die oproep doet het ministerie van Toerisme van de Bahama's. Die sector zou de Bahama's dit jaar een nieuw bezoekersrecord bezorgen - tot orkaan Dorian over raasde.

,,Alle donaties zijn welkom. Maar mensen kunnen ons ook, heel erg, helpen door onze eilanden in de niet getroffen gebieden te bezoeken. Die zijn open voor toeristen’’, zei directeur Ellison Thompson van het Ministerie van Toerisme en Luchtvaart van de Bahama's dit weekend. De premier van de Bahama's, Hubert Minnis, deed vrijdag een oproep van gelijke strekking: ,,Een van de beste manieren waarop mensen uit de rest van de wereld hun steun en solidariteit kunnen betuigen, is door onze andere eilanden te bezoeken per vliegtuig of cruiseschip.’’

Airbnb's

Weinig landen zijn zó afhankelijk van toeristen als de Caraïbische eilandengroep. Toerisme leverde afgelopen jaar ongeveer de helft op van het nationale inkomen van het staatje. Ter vergelijking: Hawaii is voor 'slechts’ 20 procent afhankelijk van toerisme, Nederland voor zo'n 4 procent. Nu orkaan Dorian zijn verwoestende spoor over de Bahama's heeft getrokken, zijn de vooruitzichten voor de sector somber.



Zo zijn op de noordelijke eilanden Grand Bahama Island en Abaco, twee van de toeristische trekpleisters, veel kleinere hotels, Airbnb's en andere vakantieverblijven door de storm beschadigd of verwoest. Alle hotels op die twee eilanden zijn momenteel gesloten, volgens het ministerie van Toerisme. Die hotels zijn samen goed voor 3.000 kamer, eenvijfde van het totale aantal op de Bahama's.

Dorian heeft echter op lang niet elk van de 700 eilanden van de Bahama's evenveel schade veroorzaakt. Zo heeft een aantal van de bekendste resorts, zoals Atlantis op Paradise Island, de monsterstorm ongedeerd doorstaan. Dat geldt ook voor Nassau, de grootste stad. Dat stelt de Bahama's voor een dubbele uitdaging: toeristen overtuigen om te blijven komen, zonder het lijden op de getroffen eilanden te trivialiseren. Door de orkaan kwamen zeker 43 mensen om het leven.

Cruiseschepen

Toeristen op de ongeschonden eilanden kunnen het broodnodige geld in het laatje brengen voor de wederopbouw én de werkloos geworden hotelmedewerkers op andere eilanden nieuwe banen bezorgen. Het opbouwen van huizen, bedrijven en infrastructuur op de noordelijke Bahama's zal tussen 15 en 25 miljard dollar gaan kosten en zeker vijf jaar in beslag nemen, volgens een schatting van Florida International University. Orkaan Dorian was niet alleen ongemeen krachtig (categorie 5), maar veroorzaakte door zijn extreem lage snelheid en de hevige overstromingen waarmee hij gepaard ging, extra grote schade.

Verschillende bedrijven hebben al hulp toegezegd. Zo heeft het luxe hotelresort Baha Mar om zijn website een prominente link geplaatst naar een donatiepagina voor noodhulp. Cruisemaatschappij Carnival benadrukte dat de nieuwe, geplande cruisehaven van Grand Bahama, die duizend banen moet creëren, niet in gevaar zal komen. Het overgrote deel van de 670.000 toeristen arriveerde vorig jaar op de Bahama's per cruiseschip.

Wereldhavendagen

Vanuit Nederland zijn zaterdag nog eens 84 extra mariniers naar het Caribisch gebied vertrokken om noodhulp te bieden aan de getroffenen door de orkaan Dorian op de Bahama’s. Het gaat om mariniers van het 21e Raiding Squadron van het Korps Mariniers, die permanent beschikbaar zijn voor spoedinzet in binnen- of buitenland. Dat bleek wel: zij stonden in Rotterdam op de Wereldhavendagen, toen ze te horen kregen dat ze hun rugzakken moesten pakken. Zaterdagmiddag vertrokken ze vanaf Eindhoven Airport naar Sint Maarten om noodhulp te bieden aan de slachtoffers.

Donderdag stuurde het ministerie van Defensie al twee marineschepen voor noodhulp naar de Bahama's, de Zr. Ms. Johan de Witt en Zr. Ms. Snellius. In totaal zijn er met de extra mariniers 550 Nederlandse militairen van de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee bezig met de noodhulp aan de Bahama’s.

Verder zijn er vijftig Franse en vijftig Duitse militairen aan boord van de Johan de Witt. Zij waren betrokken bij de noodhulpoefening Caribbean Coast, maar die oefening maakt nu plaats voor daadwerkelijke humanitaire hulp.

De Nederlandse marine schiet de Bahama’s te hulp na de verwoestende orkaan Dorian. Twee marineschepen maken zich momenteel klaar om af te reizen naar het gebied. Bekijk de video: