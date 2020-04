Noodplan dierentuin: dieren spuitje geven en aan andere dieren voeren

Euthanaseren

De directeur piekert er niet over om dieren voor haar ogen te laten verhongeren. ,,Als het erop aankomt zal ik ze moeten euthanaseren en desnoods, als het echt uit de hand gaat kopen, aan elkaar voeren. Dat zou het ultieme rampscenario zijn.” Ze hoopt dat donaties van bezoekers uiteindelijk een oplossing zullen zijn. En ze kijkt reikhalzend uit naar een standpunt van de Duitse overheid. Alle dierentuinen in Duitsland hebben de regering in totaal 100 miljoen euro steun gevraagd om het voortbestaan te garanderen. Een besluit is daar nog niet over genomen.



Niet alleen dierentuinen in Duitsland hebben het moeilijk. Ook in Nederland hebben de parken het moeilijk. Zo is Kasteelpark Born in Limburg recent is een reddingsoperatie begonnen. Zonder acute financiële steun stevent het dierenpark, dat al sinds maart noodgedwongen gesloten is als gevolg van de coronacrisis, rechtstreeks af op een faillissement. Meest opvallende actie is de uitgifte van ‘adoptie-aandelen’ waarmee mensen een of meer dieren in het park - van kwartels tot kamelen - een jaar lang kunnen adopteren. De actie is, zo vertelde parkbeheerder Theo Meek onlangs aan deze site, een groot succes.