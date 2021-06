Noodtoestand in Californië en Louisiana om extreem weer

Vermiste peuter Portugal na bijna 36 uur ‘gezond en wel’ aangetrof­fen

17 juni De 2-jarige Noah die woensdagmorgen verdween in het oosten van Portugal, is levend en wel teruggevonden. Dat gebeurde volgens Portugese media in het gebied waar ruim honderd vrijwilligers naar hem zochten, ondersteund door brandweer en politie met speurhonden en warmtedrones.