Noodweer eist drie levens in Frankrijk, honderden campinggasten geëvacueerd

In grote delen van het zuiden van Frankrijk veroorzaakte onweer met zware regenval en harde wind veel schade. In sommige plaatsen viel in 24 uur meer dan 200 millimeter regen. Door de overstromingen dreven de auto’s door de straten. Vooral pal aan zee moesten talloze straten worden afgesloten.



In de regio rond Montpellier werden zeker duizend mensen in veiligheid gebracht. Volgens de Franse autoriteiten moesten 38 van hen door een helikopter worden gered. Onder de mensen die werden geëvacueerd waren zeker vijfhonderd campinggasten. Volgens ANWB-woordvoerder Ad Vonk zijn er geen meldingen binnengekomen van Nederlanders die door het noodweer in de problemen zijn geraakt.



Het is niet duidelijk of er ook personen gewond zijn geraakt. Over de identiteit van de doden is nog niets bekendgemaakt.