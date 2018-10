Noodweer geselt Europa: ravage door storm en sneeuw, al 9 doden in Italië

Zwaar onweer, stormen en sneeuwbuien houden grote delen van Europa in hun greep. Vooral Italië, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Kroatië zijn zwaar getroffen. Een overzicht van het noodweer, dat Europa in de ban houdt.

In Italië is het alle hens aan dek door zware onweersdepressies. Het lagedrukgebied met veel regen en rukwinden verlamt praktisch het hele land van noord tot zuid. Overal is code rood van het weeralarm van kracht. De gevolgen zijn enorm. ,,De uitzonderlijke golf van slecht weer heeft een dramatische tol geëist: negen doden, vier ernstig gewonden en een vermiste’’, somt de minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, de gevolgen op. De bevolking wordt aangeraden zo veel mogelijk binnen te blijven.

Onder de negen doden bevindt zich onder andere een brandweerman die terechtkwam onder een vallende boom. In heel het land heeft de brandweer sinds het begin van het noodweer zevenduizend interventies gedaan. Hevige regenval, die gepaard gaat met rukwinden tot 180 km per uur, zorgen in sommige Italiaanse regio’s voor zware verkeersproblemen.

Volledig scherm Een ontwortelde boom in Rome. © EPA

Alle havens aan de Ligurische kust zijn wegens de orkaanwinden gesloten, evenals de luchthaven van Genua. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn alle vluchten geannuleerd. Op zee worden golven van 8 tot 10 meter hoog gerapporteerd. Daar, maar ook in Rome en verschillende andere gemeentes, zijn de scholen dicht.

In het dorpje Monterosso in het toeristisch gebied Cinque Terre moesten de mensen hun appartementen op de begane grond verlaten. De kustweg tussen Genua en de toeristische kustplaats Portofino is zelfs gedeeltelijk weggespoeld in zee. Het zijn spookachtige beelden. De plek is nog slechts per boot bereikbaar.

In de haven van Savona, ten westen van Genua, overstroomde een autoterminal. Honderden auto’s, waaronder van het luxemerk Maserati die bestemd waren voor de export naar het Midden-Oosten, werden erdoor verwoest.

In de kustgemeente Rapallo, 30 kilometer ten zuidoosten van Genua, heeft een storm tientallen luxejachten vernield. Ook het jacht van de zoon van Silvio Berlusconi liep volgens Italiaanse media zware schade op.

Volledig scherm Verwoeste jachten in Rapallo, Italië. © AFP

Ook in Zuid-Tirol geldt de hoogste waarschuwingsfase, wat betekent dat rampen mogelijk zijn. Volgens de Italiaanse media zitten ongeveer 170 mensen, toeristen en hotelmedewerkers, vast op de Stelviopas. Deze bergpas, een van de hoogste verharde bergpassen in de Alpen, is populair bij wielrenners. Eerder waren al modderstromen op de Brennersnelweg tussen Italië en Oostenrijk terechtgekomen.

In Venetië is de situatie precair. De lagunestad zet zich schrap voor de zwaarste overstromingen sinds 1979. Zeventig procent van het historische centrum is overstroomd en het waterpeil blijft stijgen.

Het San Marcoplein is afgesloten. De politie heeft toeristen in veiligheid gebracht.

Volledig scherm Toeristen in Venetië. © AFP

Ook elders in Europa slaat het noodweer hard toe. In Oostenrijk leidt het stormweer vooral in het zuiden van het land tot problemen op de weg. In de deelstaat Karinthië zitten 10.000 gezinnen zonder elektriciteit. De mensen in de regio van Klagenfurt worden aangeraden binnen te blijven wegens een aankomende storm.

En ook in Frankrijk leidt het weer tot problemen met de elektriciteitsvoorziening. Daar zitten volgens netbeheerder Enedis bijna 200.000 gezinnen zonder stroom. Meer dan 1.000 mensen moesten de nacht doorbrengen in noodonderkomens, door grote verkeersproblemen in het centrum van het land.

In het zuiden van Frankrijk, in het departement Haute-Loire, ten zuiden van Clermont-Ferrand, waren gisteravond zeker achthonderd auto’s geblokkeerd door een vroege en onverwacht stevige winterbui. Volgens lokale media viel er tientallen centimeters sneeuw en zijn wegen er nagenoeg onberijdbaar zonder sneeuwkettingen.

De Côte d’Azur bleef ook niet gespaard en kreeg af te rekenen met stormvloed. ,,De golven zijn zo krachtig dat de deuren de appartementsgebouwen trillen’’, aldus een verslaggever van dagblad Nice-Matin. In 26 Franse departementen, van de Ardennen tot de Tarn, geldt code oranje.

Volledig scherm Paarden in de sneeuw bij Payolle in de Pyreneeën, Zuid-Frankrijk. © AFP

In Zwitserland werden verschillende Alpenpassen door overvloedige sneeuw versperd. Daaronder ook de Gotthardpas, die tien jaar geleden voor het laatst eind oktober niet meer toegankelijk was. In die regio werden er windsnelheden tot 213 kilometer per uur gemeten. Ontwortelde bomen hinderen het verkeer in de kantons Engadin, Tessin en Oost-Zwitserland.