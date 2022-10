Noord-Ierland organiseert nieuwe verkiezingen, niet gelukt om regering te vormen

Onenigheid na brexit

De Noord-Ieren zitten al negen maanden zonder volledig operationeel bestuur. In februari ontstond onenigheid over de afspraken die zijn gemaakt over internationale handel na de brexit. Omdat Ierland EU-lid is en het VK niet meer, zouden er douanecontroles op goederen moeten komen bij de grens met Noord-Ierland (dat bij het VK hoort). Dat ligt echter erg gevoelig. Na decennia van strijd tussen pro-Ierse katholieken en pro-Britse protestanten werd in een vredesakkoord uit de jaren negentig afgesproken dat er nooit een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland zou komen.