Noord-Korea doet rakettest, mogelijk vanaf onderzeeër

Het regime in Pyongyang heeft vanochtend vroeg een rakettest uitgevoerd, slechts uren nadat het bekendmaakte weer in gesprek te willen met de VS. Zuid-Koreaanse strijdkrachten melden dat de raket, die is beland in Japanse wateren, mogelijk gelanceerd is vanaf een onderzeeër.