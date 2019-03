Noord-Korea herbouwt raketlanceerplaats

Bestuurder aangehou­den die man doodreed na ruzie over parkeer­plaats

5:10 In Wales is een 27-jarige man aangehouden op verdenking van moord, nadat hij een klant op het parkeerterrein van een supermarkt had aangereden met zijn Land Rover. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. Volgens de broer van de overleden man werd hij aangereden na een ruzie over een parkeerplaats.