Noord-Korea houdt discreet grote parade voor begin Winterspelen

'Agent die huiszoeking deed bij Abdeslam dacht aan zelfmoord'

11:52 Een Belgische agent die betrokken was bij de huiszoeking van Salah Abdeslam is nog niet opnieuw aan het werk gegaan door de zware psychische schok die hij heeft opgelopen tijdens de inval. Dat meldt zijn advocaat vandaag in de rechtszaak rondom de huiszoeking en schietpartij op 15 maart 2016 in Vorst, een gemeente onder Brussel