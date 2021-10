Noord-Korea lanceert ballistische raket vanuit onderzeeboot, VN Veiligheidsraad belegt spoedzitting

De geslaagde lancering vanaf een duikboot gisteren betekent dat Noord-Korea in staat is om op meer plaatsen in de wereld doelen te bestoken. Tevens wordt het lastiger voor strijdkrachten van andere landen om het Noord-Koreaanse arsenaal uit te schakelen.



De lancering is aanleiding voor de Veiligheidsraad van de VN om vanmiddag (lokale tijd) in New York bijeen te komen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben om de spoedzitting verzocht, die achter gesloten deuren zal plaatsvinden.



Noord-Korea werkt al langer aan ballistische raketten die onder water afgevuurd kunnen worden. Het land voerde in 2016 en 2019 ook al dergelijke wapentesten uit. Toen waren de projectielen volgens analisten vermoedelijk niet afgeschoten door onderzeeboten, maar door een speciale lanceerinstallatie die zich onder water bevond.