Noord-Korea lanceert twee projectielen

Update Dode en tientallen gewonden bij brand in Duits ziekenhuis

6:28 Bij een brand in het Marien Ziekenhuis in Düsseldorf is een persoon om het leven gekomen en zijn 72 mensen gewond geraakt, van wie zeven in levensgevaar verkeren. De brandweer heeft het getroffen deel van het ziekenhuis ontruimd en 61 mensen behandeld die rook hadden ingeademd.