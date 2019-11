Noord-Korea scheldt Japanse premier Abe uit voor ‘imbeciel’ en ‘domste man ooit’

De Noord-Koreaanse projectielen voor de korte afstand kwamen terecht in de Japanse Zee. Volgens Japan ging het om twee ballistische raketten, die volgens Abe een bedreiging voor Japan en de internationale gemeenschap opleveren, maar Noord-Korea zegt dat er werd getest met een supergrote lanceerinrichting. Pyongyang zegt dat Abe het verschil niet weet tussen die twee. In het statement, dat werd gepubliceerd door het staatspersbureau, staat dat Japan ‘in de nabije toekomst nog wel eens zal zien wat een ballistische raket is’. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was erg in zijn nopjes met de test, die hem ‘grote voldoening’ gaf.

Domste man ooit

,,Er kan worden gezegd dat Abe, als hij op foto’s het verschil tussen beide niet ziet, ‘s werelds enige idioot en de domste man uit de geschiedenis is’’, citeerde de Noord-Koreaanse nieuwszender KCNA een hoge functionaris van het afdeling Japanse Aangelegenheden van het ministerie van Buitenlandse Zaken.



Het was de dertiende keer dit jaar dat het stalinistisch geregeerde Noord-Korea een lanceerproef deed met een of meer raketten. De vorige keer was 31 oktober. Het overleg van Noord-Korea met de Verenigde Staten over het stopzetten van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma is ondertussen volkomen vastgelopen.