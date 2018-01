Noord-Korea stemt in met deelname aan Winterspelen

Gelanceerde spi­o­na­ge­sa­tel­liet VS als verloren beschouwd

5:30 Een geheime spionagesatelliet van de Amerikanen die zondag werd gelanceerd is nooit in een baan om de aarde terechtgekomen. Dat laat het Pentagon maandag weten. Het ministerie van Defensie weet niet waar het apparaat wel is, maar aangenomen wordt dat de poging is mislukt.