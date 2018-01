Noord-Korea stuurt orkest naar Winterspelen

De Zuid-Koreaanse regering maakte na overleg met de Noord-Koreanen vandaag bekend dat 140 musici van het Samjiyon Orkest een concert zullen geven in de hoofdstad Seoul en in Gangneung, waar onderdelen van de Spelen worden gehouden.

Aan gesprekken vandaag aan de grensovergang Panmunjom deed ook de leider van de Noord-Koreaanse meidenband Moranbong, Hyon Song-wol, mee. Zij leidt de popgroep die in 2012 op verzoek van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is gevormd en die in westerse stijl optreedt en zowel propaganda als pop ten gehore brengt. Over de eventuele komst van Moranbong naar het zuiden is niets meegedeeld, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.