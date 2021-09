Noord-Korea verdedigt tegenover VN het recht om wapens te testen

Noord-Ko­rea gaat door met kernwapen­pro­gram­ma, ondanks economi­sche malaise

6 augustus Noord-Korea heeft ook in 2021 zijn nucleaire en ballistische raketprogramma’s verder ontwikkeld, in weerwil van de internationale sancties en ondanks de verslechterde economische situatie in het land. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de Verenigde Naties dat persbureau Reuters heeft ingezien.