Noord-Korea vuurt opnieuw kruisraketten af tijdens oefening

De tests worden gezien als de eerste raketlanceringen van Noord-Korea nadat in maart een nieuwe tactische ballistische raket voor de korte afstand was getest. Het land voerde ook een test met kruisraketten uit, slechts enkele uren nadat de Amerikaanse president Joe Biden eind januari aantrad.

De nieuwe raket is volgens KCNA een strategisch wapen dat de afgelopen twee jaar is ontwikkeld en vormt een belangrijk onderdeel van een vijfjarenplan dat in januari naar buiten is gebracht om de defensiewetenschap en -arsenalen in het land vooruit te helpen.

Afschrikmiddel

De ontwikkeling van de raketten biedt “het strategisch belang van het beschikken over een ander effectief afschrikmiddel om de veiligheid van onze staat betrouwbaarder te garanderen en de militaire manoeuvres van de vijandige troepen krachtig in te perken”, aldus het staatspersbureau. Pyongyang beschuldigt de VS en Zuid-Korea al lange tijd van “vijandig beleid” jegens het land.

De VS maken zich grote zorgen over de wapenprogramma’s van de Noord-Koreanen, die raketten hebben getest die delen van het Amerikaanse vasteland kunnen bereiken. De vorige Amerikaanse president Donald Trump sprak daar herhaaldelijk zelf over met dictator Kim, die op zijn beurt wil dat de zware sancties tegen zijn regime worden geschrapt. Het overleg leidde niet tot een doorbraak en de gesprekken liggen inmiddels alweer geruime tijd stil.

Impasse doorbreken

Het bekendmaken van de tests komt een dag voordat de belangrijkste nucleaire onderhandelaars van de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan elkaar in Tokio ontmoeten om manieren te onderzoeken om de impasse met Noord-Korea te doorbreken. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, zal dinsdag ook een bezoek brengen aan Seoul voor besprekingen.