Noord-Korea vuurt weer raket af

Het is nog onduidelijk om wat voor type het gaat. Volgens het Zuid-Koreaanse leger worden de details onderzocht in samenwerking met de Amerikanen, die de lancering eveneens hebben gemeld. De raket is in Japanse wateren terechtgekomen.

Het is de eerste keer dat er een raket is afgevuurd, sinds de Amerikaanse president Donald Trump de houding van het land van leider Kim Jong-un een 'bedreiging voor de wereld' noemde. Trump is eveneens al op de hoogte gesteld.

Paniek

De Noord-Koreaanse autoriteiten testen geregeld langeafstandsraketten. In augustus vloog één van Kims raketten over Japan, wat tot grote paniek onder de bevolking leidde.

De politiek reageerde furieus en in de VN-veiligheidsraad werd aangedrongen op politieke actie richting de Noord-Koreanen. Sancties lijken echter geen indruk te maken, want een maand later vloog opnieuw een raket richting Japan. Dat was tot de lancering van vandaag de laatste keer dat het regime een raket testte.

Ook nu werd er in Japan gewaarschuwd voor de lancering. Er werd een 'J-Alert' uitgegeven in de verwachting dat het projectiel evenals bij twee vorige gelegenheden kwam overvliegen om vervolgens ergens in de Grote Oceaan neer te komen. Dat gebeurde ook nu. Het kabinet is inmiddels voor crisisberaad bijeengeroepen.

Vrees

Zuid-Korea vreest dat het buurland ergens komend jaar erin slaagt om een kernkop en een langeafstandsraket aan elkaar te koppelen. Seoel denkt dat Noord-Korea dat voor september wil bereiken, aangezien dan de 70ste verjaardag van de republiek wordt gevierd.

,,Ze hebben hun nucleaire mogelijkheden sneller ontwikkeld dan we hadden verwacht'', meldde de Zuid-Koreaanse minister van Eenheid Cho Myoung-gyon vandaag. ,,We kunnen niet uitsluiten dat Noord-Korea ergens volgend jaar haar nucleaire programma voltooit.''