Noord-Koreaanse PR-show op plek waar niemand mag komen

De journalisten zijn streng geselecteerd door het Noord-Koreaanse regiem en afkomstig uit Rusland, China, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Europeanen waren niet gewenst. Volgens het programma mag de pers de komende twee dagen getuige zijn van het sluiten en verzegelen van enige tunnels in het geheime ondergrondse testterrein.



Het betreft een gebaar van de Noord-Koreaanse leider Kin Jong-un in de aanloop naar de top met Donald Trump op 12 juni in Singapore. Of die doorgaat is onzeker maar met deze zeldzame en georkestreerde openheid hopen de Noord-Koreanen weer wat goodwill te kweken.



Naar verluidt gaat het om drie tunnels in een granieten berg, ideaal om nucleaire explosies te dempen. Specialisten menen dat de Noord-Koreanen weinig weggeven omdat het testcomplex in ieder geval al zeer beschadigd zou zijn. Maar tenminste twee tunnels zouden nog kunnen worden gebruikt voor een atoomtest.