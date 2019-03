Noors cruiseschip in nood zet koers richting vaste land

Het schip Viking Sky kwam door motorpech in de problemen voor Hustadvika, een 20 kilometer lang rotsachtig gebied voor de Noorse kust dat bekend staat als het gevaarlijkste van het land. De bemanning verstuurde een noodsignaal. De Viking Sky is gebouwd in 2017 en behoort tot de vloot van Viking Ocean Cruises.



De reddingsdienst zei gisteravond dat er meerdere vaartuigen en vier helikopters zijn opgetrommeld voor de reddingsoperatie. Per helikoptervlucht kunnen vijftien tot twintig mensen worden vervoerd. Ook zijn op land opvanglocaties in gereedheid gebracht. In hotels waar opvarenden worden opgevangen, zijn crisisteams aanwezig. Ook worden afspraken gemaakt om hen naar huis te vliegen. De eerste passagiers vertrekken vandaag.



Twintig mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen zijn er volgens Noorse media slecht aan toe. Het gaat om een vrouw van 90 en twee mannen van ongeveer 70 jaar oud.



Op dramatische beelden is te zien dat meubels en planten over de vloer schuiven van het hellende schip. Ook komen delen van het plafond omlaag. Passagiers stonden doodsangsten uit. ,,Ik heb nog nooit zoiets angstaanjagends gezien” zei passagier Janet Jacob na haar redding tegen televisiezender NRK. ,,De helikoptervlucht was doodeng. De wind was net een tornado.”



,,We gingen net zitten voor het ontbijt toen alles begon te trillen”, vertelde de Amerikaanse opvarende John Curry volgens Noorse media. ,,Het was een chaos.”