Noren bezorgd om Russische acties bij olie- en gasinstallaties

Russische spionnen zouden het druk hebben in Noorwegen. De oorlog van Rusland met Oekraïne is ook een economische oorlog geworden met Europa, dat Oekraïne militair steunt. En Noorwegen is voor veel Europese landen inmiddels de belangrijkste gasleverancier geworden, nu Rusland als topleverancier wordt afgeschreven vanwege de invasie in Oekraïne.

,,Nooit was de waarde van het Noorse gas hoger voor Europa”, zegt Ståle Ulriksen van de Koninklijke Noorse Marine Academie. Noorse olie- en gasinstallaties zijn van strategisch belang geworden voor Europa en daarmee ook potentiële doelen in de lopende energiechantage uit Moskou. Vladimir Poetin zou met alle mogelijke middelen willen afdwingen dat Europa meteen stopt met hulp aan Oekraïne.

De Noorse premier Jonas Gahr Støre lichtte deze week concrete maatregelen toe om de nationale gas- en olie-infrastructuur te beschermen. Een trainingsmissie met F-35 gevechtsvliegtuigen in de Verenigde Staten is geannuleerd, de vliegtuigen zijn nu in Noorwegen nodig om te patrouilleren bij offshore olie- en gasinstallaties. Ook de Noorse marine en de kustwacht zijn in verhoogde staat van alertheid gebracht en waken nu intensiever rond boorplatforms. Een Amerikaanse levering van P-8 Poseidon opsporingsvliegtuigen voor het bestrijden van onderzeeërs wordt bespoedigd. ,,Het zou Rusland heel wat waard zijn de Noorse energietoevoer naar de rest van Europa te onderbreken’’, zeggen Noorse experts.

Quote Noorwegen wil een signaal afgeven dat ze zullen reageren op wat de Russen ook zouden kunnen doen Dick Zandee, defensie-expert bij Clingendael Instituut

,,Er zijn diverse aanleidingen voor Noorwegen geweest om verontrust te zijn”, bevestigt Dick Zandee, defensie-expert bij Clingendael Instituut. ,,De leidingen van Nord Stream 2 zijn gesaboteerd. En lopen ook voor de Noorse kust en in de Noorse exclusieve economische zone gigantisch veel kabels. Dat maakt ze kwetsbaar en daardoor is hun waakzaamheid toegenomen. Ze nemen deze maatregelen vooral om hun alertheid te tonen. Het is niet zo dat ze morgen een Russische invasie verwachten. Noorwegen wil een signaal afgeven dat ze zullen reageren op wat de Russen ook zouden kunnen doen.”

Dat laatste werd bevestigd door premier Støre: ,,Noorwegen bedreigt niemand, maar we nemen in onzekere tijden de nodige maatregelen voor onze veiligheid. Dat is dan voor iedereen duidelijk, inclusief Rusland. Het moet duidelijk zijn dat we onszelf kunnen verdedigen met onze eigen slagkracht en in samenwerking met bondgenoten.”

Navo

Los van de jongste Noorse zorgen maakte het aanstaande Navo-lid Zweden dinsdag bekend dat het de Navo-doelstelling voor defensie-uitgaven van 2 procent van het bruto binnenlands product al tegen 2026 wil bereiken. Dat is twee jaar eerder dan aanvankelijk gepland. Zweden wil zijn militaire capaciteit over land, zee en lucht vergroten, inclusief meer onbemande systemen en een grotere aanwezigheid op het strategische eiland Gotland. Daarnaast willen de Zweden het aantal dienstplichtigen verdubbelen van 24.000 in 2025 tot 50.000 in 2035.

Overigens heeft de Finse premier Sanna Marin er dinsdag bij Hongarije en Turkije op aangedrongen om de lopende Zweedse en Finse aanvragen voor lidmaatschap van de Navo nu snel goed te keuren. Hongarije en Turkije zijn de enige twee overgebleven Navo-leden die de aanvragen nog niet hebben geratificeerd. ,,Ik denk dat het belangrijk is dat dit bij voorkeur vroeger dan later gebeurt”, vertelde Marin op een gezamenlijke persconferentie met andere Scandinavische leiders. De noordse buren vroegen in mei om lid te worden van de Navo-alliantie als reactie op de Russische invasie van Oekraïne, maar stuitten op bezwaren van Turkije, dat de twee ervan beschuldigde groepen te herbergen die het als terroristen beschouwt.

