Noren schrikken van misbruik onder Sami

Koelbox met mensenhoofden gevonden bij Mexicaanse tv-zender

8:51 Vlakbij een kantoor van de Mexicaanse tv-zender Televisa is een koelbox met twee mensenhoofden gevonden. Het is niet bekend wie de slachtoffers zijn. In de koelbox zat een dreigbrief, getekend met CJNG, de Spaanse initialen van een drugsbende, zei een veiligheidsfunctionaris in de stad Guadalajara.