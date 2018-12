Notoire stroper moet elke maand Bambi kijken van rechter

Video Motie van wantrouwen voor May na noemen nieuwe datum brexit-stem­ming

17 december De Britse premier Theresa May wil het parlement in de derde week van januari alsnog laten stemmen over haar brexitdeal met de Europese Unie. Jeremy Corbyn, leider van oppositiepartij Labour, vindt dat te laat en diende vanavond een motie van wantrouwen in tegen de premier.