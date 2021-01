Nu zeven doden geborgen na aardverschuiving Noorwegen

Vrijdag werd al een 31-jarige man dood aangetroffen, zaterdag vonden reddingswerkers nog eens drie slachtoffers. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Wel publiceerde de politie vrijdag de lijst met namen van de vermisten, onder wie ook een tweejarige en een kind van dertien. Tien personen raakten gewond. Eén ernstig gewond slachtoffer moest worden overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Oslo.

De Noorse koning Harald bracht zondag samen met koningin Sonja en kroonprins Haakon een bezoek aan het rampgebied. “We hebben een bewogen dag achter de rug. Ik heb moeite om dingen te zeggen, want dit is absoluut verschrikkelijk”, aldus de koning. Het koningspaar en de kroonprins ontmoetten evacués en familieleden, evenals vertegenwoordigers van gemeenten en hulpdiensten.

Ongeveer duizend inwoners van het rampgebied zijn geëvacueerd. “We zijn in een hotel”, zegt een van van hen. “Het is een totaal surreële en vreselijke situatie.” Reddingsteams met honden zoeken met behulp van helikopters en drones ondertussen naar de vermisten in het besneeuwde rampgebied. In de aarde worden ook gangen uitgegraven om overlevenden in veiligheid te brengen of overleden slachtoffers te bergen.