Nurul zat twee dagen vast tussen de lichamen van haar moeder en nichtje

Het meisje, dat volgens Indonesische nieuwssite TribunNews.com 17 jaar oud is, kon volgens die pagina overleven doordat ze eten kreeg van overlevende familie en vrienden. Haar moeder Risni, die omkwam tijdens de ramp, was volgens de site 42 jaar oud.



Bewoners en professionele hulpverleners slaagden er op zondag in Nurul te bevrijden. Haar benen zaten vast in het beton van de ingestorte gebouwen en Nurul zat tot haar nek in de modder. Ademen was nog wel mogelijk, doordat haar gezicht vrij lag. ,,Toch kon ze niet meer praten. Ze was te uitgeput van het proberen overleven'', meldt de nieuwspagina.



Inmiddels is Nurul overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze op de intensive care is opgenomen.