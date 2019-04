Oceaanoversteek in vat na ruim 4700 kilometer bijna voltooid

Vuurge­vecht met verdachten aanslagen Sri Lanka: politie vindt explosie­ven en IS-materiaal

17:00 Het is nog steeds erg onrustig in Sri Lanka. Na de aanslagen op kerken en hotels op Paaszondag houden politie en leger momenteel een grootschalige actie gehouden in het oosten van het land. Daarbij kwam één persoon om het leven, werden verschillende arrestaties gedaan en een grote hoeveelheid aan explosieven, ontstekers en IS-materiaal aangetroffen. Een legerwoordvoerder meldt dat er nog steeds een vuurgevecht gaande is.