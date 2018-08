Oef... 50 graden (!) in Spanje en Portugal

Video Alle inzitten­den neerge­stort vliegtuig Mexico hebben crash overleefd

9:54 In Mexico is een passagiersvliegtuig met 97 passagiers en vier bemanningsleden aan boord neergestort. Het toestel is gecrasht in de noordelijke deelstaat Durango. Dat gebeurde volgens de gouverneur vlak na het opstijgen van het vliegveld Guadalupe Victoria International Airport. Er zijn geen doden.