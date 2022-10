Oekraïens tegenoffensief: Russen bezorgd om verlies ‘hoofdprijs’ Cherson

Politie VS arresteert verdachte van seriemoor­den in Californië

In de Verenigde Staten is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. Volgens de politie in Stockton, in de staat Californië, wordt de 43-jarige man verdacht van zeker zes moorden en één poging tot moord. Over zijn motief tast de politie in het duister.

16 oktober