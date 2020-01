Oekraïens vliegtuig met 176 passagiers crasht in Iran, geen Nederlanders aan boord

VIDEOEen Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines is enkele minuten na vertrek vanaf de luchthaven van de Iraanse hoofdstad Teheran neergestort. Geen van de 176 inzittenden heeft de crash overleefd. Er waren zo goed als zeker geen Nederlanders aan boord. De Oekraïense autoriteiten melden dat de oorzaak van de crash vrijwel zeker een motorstoring is geweest.

In het vliegtuig zaten 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïners, 10 Zweden, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten, meldt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Nederlanders onder de slachtoffers zijn. ,,Dat doen we altijd in dit soort situaties.” En meldt via Twitter: ‘Op basis van de nu beschikbare informatie hebben we geen aanwijzingen dat er Nederlanders zaten in het neergestorte vliegtuig’.

Het vliegtuig, op weg naar het Oekraïense Kiev, zou technische problemen hebben gehad. Gemeld wordt dat op de plaats waar het vliegtuig is neergestort een hevige brand heeft gewoed. Op foto's is te zien hoe hulpverleners tussen de brokstukken lopen.

Hulporganisatie Rode Halvemaan zegt dat met hulp van militairen en brandweerlieden wordt gezocht naar lichamen. ,,Iedereen helpt zodat we alle lichamen kunnen bergen. Die zijn in een groot gebied neergekomen”, aldus het hoofd van een reddingseenheid. Staatsmedia berichten dat het toestel is neergekomen bij Parand, vlakbij Teheran. Videobeelden die worden getoond door Iraanse staatsmedia, lijken te tonen dat het toestel in de lucht al in brand staat.

Overstap in Kiev

Ukraine International Airlines zegt dat Kiev niet de eindbestemming was voor de meeste passagiers. Die hadden daar moeten overstappen op vluchten naar andere bestemmingen. De luchtvaartmaatschappij heeft ook laten weten alle vluchten naar Teheran voorlopig op te schorten.

De crash met de 737-800 in Iran vond precies in de nacht plaats dat Iran verschillende Amerikaanse doelwitten in Irak met luchtaanvallen bestookte. Autoriteiten in Iran lieten al snel weten dat de crash niks te maken had met de luchtaanvallen. De Oekraïense president heeft inmiddels verklaard dat het waarschijnlijk is dat het vliegtuig door motorproblemen neergestort is, en dat niet wordt uitgegaan van terrorisme. De Oekraïense ambassade in Iran doet onderzoek naar de crash.

President Volodimir Zelenski van Oekraïne zegt dat de luchtwaardigheid zal worden gecontroleerd van alle toestellen die worden gebruikt in de Oekraïense burgerluchtvaart. Ook gaf hij opdracht een strafrechtelijk onderzoek te openen, zonder daarover in detail te treden.

Volledig scherm Brokstukken van het vliegtuig van Ukrain Airlines in een buitenwijk van Teheran. Geen van de 170 inzittenden overleefde de crash. © AP

Het ongeluk lijkt geen verband te houden met de spanning tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran vuurde eerder in de nacht van dinsdag op woensdag tussen de tien en vijftien raketten af op Amerikaanse militaire doelen in Irak. Autoriteiten in Teheran melden dat door hen ontkend wordt dat de crash van vannacht iets te maken heeft met de raketaanvallen.

De Oekraïense president Zelensky heeft inmiddels zijn condoleances overgebracht aan de nabestaanden van de omgekomen slachtoffers. Ook geeft hij aan dat de Oekraïense ambassade in Iran een onderzoek is begonnen.

Boeing

Het ongeluk met het pas drie jaar oude toestel is een nieuwe tegenslag voor de toch al geplaagde vliegtuigbouwer Boeing. Alle toestellen van het nieuwe type 737 MAX staan sinds maart 2019 aan de grond na een tweede fatale crash binnen een halfjaar. Een systeem dat het vliegtuig recht moest houden, maar juist ingreep terwijl piloten nog aan het opstijgen waren, was de belangrijkste oorzaak. Het is nog altijd onduidelijk wanneer de 737 MAX weer mag vliegen.

Volledig scherm Hulpverleners doen onderzoek op de plek waar het toestel neer is gekomen. © AP

Volledig scherm Brokstukken van het vliegtuig van Ukrain Airlines in een buitenwijk van Teheran. Geen van de 170 inzittenden overleefde de crash. © AP

Volledig scherm Brokstukken van het vliegtuig van Ukrain Airlines in een buitenwijk van Teheran. Geen van de 170 inzittenden overleefde de crash. © AP