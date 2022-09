Oekraïense opmars dreigt Russische bevoorrading af te snijden, staats-tv worstelt met berichtgeving

Het Russische staatspersbureau TASS citeerde het ministerie van Defensie dat ze troepen had bevolen het gebied rond de stad Izium in de provincie Charkov te verlaten, eraan toevoegend dat ze ‘ter versterking van operaties elders naar de naburige regio Donetsk zouden worden gestuurd.’ Het ministerie bevestigde ook de terugtrekking van troepen uit de stad Balakliia ter versterking van de “operaties’ aan het Donetsk-front. ‘Er is een driedaagse operatie uitgevoerd om de troepenmacht van de lijn Izium-Balakliia georganiseerd terug te trekken naar het grondgebied van de Volksrepubliek Donetsk’, aldus de verklaring.

De aankondiging kwam enkele uren nadat Oekraïense troepen de stad Kupiansk, zo'n 74 kilometer noordelijker, waren binnengetrokken. Die stad geldt als het belangrijkste bevoorradingsknooppunt voor de Russische troepen in het noordoosten van Oekraïne. De spoorlijnen naar Oost-Oekraïne komen er samen met de aanvoerlijn uit Rusland.

Natalia Popova, adviseur van het hoofd van de regionale raad van Charkov, deelde zaterdag op Facebook foto's van Oekraïense militairen van het 92ste bataljon voor wat lijkt op het stadhuis van Kupiansk met een verfrommelde Russische vlag voor hun voeten en de nationale tweekleur trots hooghoudend tussen hen in. ‘Kupiansk is Oekraïne. Eer aan de strijdkrachten van Oekraïne’, luidde het bijschrift. Het Oekraïense leger heeft officieel nog niet bevestigd dat Kupiansk is ingenomen.

Belangrijkste trofee

Het ogenschijnlijk nieuwe succes komt een dag nadat de Oekraïense president Volodimir Zelenski bekendmaakte dat zeker dertig plaatsen in de regio Charkov waren heroverd. Izium is de belangrijkste ‘trofee’ in de verbluffende Oekraïense opmars deze week, waarin de Russische frontlinie in de regio Charkov afbrokkelde.

Een inwoner van Izium zei zaterdag op voorwaarde van anonimiteit tegen The Guardian dat Oekraïense troepen de stad waren binnengekomen. Daarvoor hadden ‘Russische bezetters zich snel teruggetrokken met achterlating van munitie en uitrusting'.

In de val

Oekraïne heroverde de afgelopen dagen een enorme strook grondgebied in het oosten op de Russen in de snelste opmars sinds het verslaan van de Russische aanval op Kiev, in maart. De Oekraïense opmars dreigt duizenden Russische militairen te isoleren in Izium. Oleksiy Arestovych, militair adviseur van de Oekraïense regering, zei in een video op YouTube dat de Russen in Izium bijna zijn geïsoleerd. Onder verwijzing naar wat hij beschreef als ‘rapporten van het front’ verklaarde hij dat tot nu toe honderden Russen zijn gesneuveld en nog enkele honderden anderen gevangen zijn genomen.

Persbureau Reuters kon de berichten over de situatie in Izium niet onmiddellijk verifiëren. Het door Rusland geïnstalleerde hoofd van de bezettingsadministratie van de regio Charkov, Vitaliy Ganchev, noemde Izium als een van de steden waar burgers volgens hem geëvacueerd moeten worden.

Een in Washington gevestigde denktank schat dat Kiev zo’n 2500 vierkante kilometer heeft ingenomen bij zijn noordoostelijke doorbraak. Het Institute for the Study of War meldde zaterdag dat het erop lijkt dat ‘ongeorganiseerde Russische troepen gevangen zitten in de snelle Oekraïense opmars’. Ze citeerden beelden op sociale media van schijnbare Russische militairen die tijdens de opmars rond Izium en omliggende steden krijgsgevangen werden gemaakt. In hetzelfde rapport staat dat Oekraïense troepen ‘de Russische posities rond Izium kunnen doen instorten als ze de Russische communicatielijnen ten noorden en ten zuiden van de stad verbreken’.

Volledig scherm Een vrouw met een baby in de arm zoekt troost bij een Oekraïense soldaat nadat ze uit een evacuatiekonvooi uit Kopiansk is gestapt. © REUTERS

Russische staatstelevisie

Een Russische afgevaardigde meldde eerder nog dat er hevig werd gevochten rond de stad Balaklia, zo'n 50 kilometer ten noordwesten van Izium. Oekraïne claimde donderdag de stad heroverd te hebben. De Russische staatstelevisie worstelt met de berichtgeving over de ontwikkelingen.

Olga Skabejeva, één van de meest prominente propagandisten van het Kremlin op de staatszender Russia-1, sprak van ‘verontrustend nieuws’ en ‘tegenstrijdige’ informatie. ,,Als gevolg van moeilijke gevechten is er informatie dat Russische eenheden Balakliia inderdaad hebben verlaten. Strijders van de nationale garde zijn op georganiseerde wijze vertrokken via de corridor aan de oostrand van de stad’’, lichtte ze toe bij beelden van lange rijen Russische militairen op een landweg.

De presentatrice, ook wel ‘Poetins feeks’ genoemd, sprak daarna over de Oekraïense opmars in de richting van Charkov. ,,Hiervoor gebruikten de Oekraïense strijdkrachten eenheden die in Groot-Brittannië zijn opgeleid. Oekraïners vieren hun overwinning in Balakliia. Zelenski’s media-account plaatste beelden van de Oekraïense vlag in de stad.’

Tegenstrijdige berichten

Daarop vroeg ze enkele deskundigen om uitleg. Commandant Apti Alaudinov van de Akhmat-divisie in het gebied zei ‘geen idee’ te hebben wat de Oekraïense troepen vieren. ,,Balakliia noch Kupiansk zijn van buitengewoon belang voor de geallieerden. Er is niets bijzonders gebeurd.’’ Senior militair expert Mikhail Khodaryonok zag dat anders. Hij noemde de informatie van zijn voorganger ‘niet helemaal correct'. ,,De stad is van uitzonderlijk groot belang voor de bevoorrading van praktisch al onze troepen ten westen van de Severski Donetsk-rivier. Het is een spoor- en snelwegenknooppunt en logistieke basis en daarmee een smakelijk doelwit voor Oekraïne.’’

Skabejeva eindigde daarna samenvattend met: ,,De situatie is erg lastig, iedereen is vreselijk gestrest. We hopen en geloven dat er geen paniek ontstaat ​​en wensen ons leger succes.’’

Volledig scherm Presentatrice Olga Skabejeva. © Videostill YouTube

