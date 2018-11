Oekraïense president eist vrijlating van door Russen gearresteerde zeelui

Porosjenko zei dat tijdens een zitting van de Nationale Veiligheidsraad van zijn land. ,,Wij eisen dat de Oekraïners onmiddellijk door Rusland worden overgedragen en roepen op tot de-escalatie van de crisis rond De Krim.” Het Oekraïense parlement komt vandaag bijeen om te spreken over de mogelijke invoering van de staat van beleg in het land.



De drie schepen van de Oekraïense marine die door het Russische leger in beslag waren genomen, zijn door de Russen naar de haven van Kertsj op de Krim gesleept. Getuigen zeiden tegen het persbureau Reuters dat de schepen op het oog niet zwaar beschadigd zijn en dat mensen in marine-uniformen zich bij de vaartuigen ophielden.

Zeestraat van Kertsj

Volgens de regering in Moskou voeren de schepen tegen de afspraken in via de zeestraat van Kertsj de Zee van Azov binnen. Oekraïne stelde dat het volgens internationale afspraken wel degelijk is toegestaan voor Oekraïense schepen om door de zeestraat van Kertsj te varen. De regering in Kiev meldde dat de Russen hebben geschoten bij het beslag leggen op de Oekraïense schepen.



Zes leden van de Oekraïense marine raakten gewond, aldus Kiev. President Porosjenko vraagt het parlement om vandaag de krijgswet af te kondigen. Op die manier krijgen de autoriteiten meer bevoegdheden. Ook roept Porosjenko volgens het Russische persbureau Interfax reservisten op om zich alvast gereed te maken. Westerse diplomaten zeiden dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties maandag spoedoverleg houdt over het incident. Dat gebeurt op verzoek van zowel Rusland als Oekraïne.

Wat is er aan de hand?

De ruzie draait om de straat van Kertsj, de smalle passage tussen de Krim en het vaste land van Rusland. De ruim 18 kilometer brede straat verbindt de Zwarte Zee en de noordelijker gelegen Zee van Azov. Zowel Rusland als Oekraïne grenzen aan de Zee van Azov, die in feite een binnenzee van beide landen is. Vandaar dat er vaak Oekraïense schepen doorheen willen varen.

Probleem voor Oekraïne: sinds president Poetin in 2014 de Krim van Oekraïne afnam en annexeerde is de toegang biedende straat van Kertsj aan beide zijden Russisch. De Russen bouwden afgelopen jaren bovendien een brug over de straat van Kertsj en het vaste land. De Russen beheersen zodoende de toegang tot de Zee van Azov, tot ergernis van Oekraïne. Dat leidt nu tot problemen.

Volgens Rusland staken de in beslag genomen Oekraïense schepen tegen de afspraken in de zeestraat door. Moskou ziet dat als een provocatie. ,,Oekraïne wil een conflictsituatie creëren’’, aldus een verklaring van de Russische autoriteiten.