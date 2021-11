Oekraïense president: Rusland heeft 100.000 militairen aan grens met Oekraïne

Baby die gevonden werd in Belgische vijver was levensvat­baar en stierf mogelijk door onderkoe­ling

De baby die zaterdagmiddag in een vijver bij het Belgische natuurgebied Willebroek gevonden werd, was levensvatbaar. Het meisje is mogelijk overleden aan de gevolgen van onderkoeling. De tiener die het kind op de wereld zette, gaf echter een andere verklaring.

8 november