Oekraïne drijft in video de spot met vluchtende Russische toeristen: ‘Jullie kozen de Krim, grote fout’

Dankzij uitgestrekte stranden langs de Zwarte Zee, luxueuze resorts, wandelpaden in de bergen en historische ruïnes, was de Krim de afgelopen jaren een populaire badplaats voor Russische toeristen. Maar nu de oorlog ook het schiereiland heeft bereikt, blijven veel vakantiegangers liever weg. In een video op Twitter spot het Oekraïense ministerie met de toeristen die sinds de explosies van dinsdag op de vlucht sloegen.

De Krim is met een oppervlakte van 27.000 vierkante kilometer net iets kleiner dan een land als bijvoorbeeld België en maakt officieel nog deel uit van Oekraïne, maar Rusland annexeerde het schiereiland in 2014. Toerisme is een belangrijke pijler van de lokale economie en de bestemming is populair onder toeristen die met een Russisch paspoort de regio in mogen. Reizigers van buiten Rusland hebben een Russisch visum nodig, zelfs al erkennen de meeste lidstaten van de Verenigde Naties de Russische soevereiniteit in de regio niet.

Volgens Oekraïense cijfers ontving de Krim in juni 815.000 toeristen, een terugval met 40 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Onder andere de sluiting van civiele luchthavens bij de grens met Oekraïne weerhield veel vakantiegangers ervan om deze zomer naar de regio af te reizen. De Krim is ook bereikbaar via de weg en per trein, maar dat laatste is voor veel Russen geen optie, aangezien een reis dan dagenlang kan duren. Anderen vrezen dat de brug die door Rusland werd gebouwd om de Krim met Rusland te verbinden, vernietigd zal worden.

Volledig scherm © AFP

De explosies op de militaire luchthaven van Saki vormen sinds dinsdag een bijkomende reden om weg te blijven. De vliegbasis ligt vlak bij de badplaatsen Novofederivka en Saki, en hoewel het Russisch ministerie van Toerisme meteen meldde dat de toeristische infrastructuur op de Krim normaal functioneert, blijkt uit video’s op sociale media dat veel toeristen al besloten hun reis in te korten: op de brug die het schiereiland verbindt met Rusland kwam het tot zware verkeersopstoppingen.

De aanvallen van dinsdag zullen niet alleen meer toeristen overtuigen om niet naar de Krim te trekken, maar de gebeurtenissen aan het front ook meer onder de aandacht brengen van gewone Russen. Aanhoudende onzekerheid over de vraag hoe Oekraïne kennelijk in staat was een dergelijke aanval uit te voeren op een doelwit dat op bijna 200 kilometer van de frontlinie ligt, draagt verder bij tot de bezorgdheid onder de burgers.

Oekraïne heeft de verantwoordelijk voor de explosies nog niet opgeëist, maar president Zelenski suggereerde woensdagavond in zijn dagelijkse toespraak wel dat de basis is aangevallen, en liet ook al eerder deze week optekenen dat de oorlog met Rusland pas voorbij kan zijn wanneer Oekraïne de Krim weer heeft heroverd.

Volledig scherm © AFP

Spottende video

Volgens het Russische ministerie van Defensie waren de explosies echter vliegtuigmunitie die per ongeluk afging. Woensdag zei de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov nog spottend dat de explosies het gevolg waren van slecht gedoofde sigaretten van Russische soldaten. Vandaag deelde zijn ministerie op Twitter een video waarin het de spot drijft met Russische toeristen die de locatie ontvluchtten na de explosies en de verklaring van het Kremlin over de oorzaak van de explosies. ‘Tenzij ze een onaangename hete zomervakantie willen, raden we onze gewaardeerde Russische gasten aan om de Oekraïense Krim niet te bezoeken. Want geen enkele hoeveelheid zonnecrème kan hen beschermen tegen de schadelijke effecten van roken op verboden plaatsen’, luidt het in het bijschrift.

De video, die de song ‘Cruel Summer' van Bananarama als soundtrack gebruikt, wijst erop dat de Russische toeristen vakantiebestemmingen genoeg hadden om uit te kiezen, zoals de Turkse Rivièra, de stranden van Palm Jumeirah in Dubai of Cuba. ‘Jullie kozen de Krim. Grote fout’, verschijnt op het scherm, gevolgd door videobeelden van de explosies en vluchtende toeristen. ‘Tijd om naar huis te gaan. De Krim is Oekraïne’, concludeert de video.

