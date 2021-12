Oekraïne vraagt Navo om ‘afschrikkingspakket’ voor Rusland, Loekasjenko waarschuwt Westen

De Navo maakt zich grote zorgen over de vele Russische troepen die zijn samengetrokken in de grensstreek met Oekraïne. Koeleba pleitte woensdag voor duidelijke communicatie richting Moskou, het alvast voorbereiden van sancties en meer militaire steun voor zijn regering. Zo moet volgens hem het ‘slechtste scenario’ worden voorkomen.

Navo-topman Jens Stoltenberg had Rusland al gewaarschuwd dat een ‘hoge prijs’ betaald zal worden bij een aanval op Oekraïne. Hij zei dinsdag na topoverleg in Letland dat onzeker is wat het doel is van de recente Russische troepenopbouw, maar benadrukte dat ‘we voorbereid moeten zijn op het ergste’.

Rusland houdt juist de Navo verantwoordelijk voor het oplopen van de spanning. President Vladimir Poetin heeft het bondgenootschap gewaarschuwd dat hij genoodzaakt zal zijn om in actie te komen als geavanceerde raketsystemen worden geplaatst in Oekraïne.

Oekraïne wil lid worden van de Navo en de EU en ligt al jaren overhoop met Rusland. Dat annexeerde in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim en steunt gewapende separatisten in Oost-Oekraïne.

Quote Ik zou deze verklaring opvatten als een zeer serieuze waarschu­wing Sergej Lavrov, Russische minister van Buitenlandse Zaken

Russische kernwapens

President Alexander Loeksajenko van Belarus uitte woensdag dreigende taal in een interview met het Russische persbureau RIA Novosti. Hij zal de Russische Federatie naar eigen zeggen aanbieden kernwapens op zijn grondgebied te plaatsen als de Navo ‘een soortgelijke stap’ in buurland Polen zet.

Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is dat een waarschuwing aan het Westen. ,,Ik zou deze verklaring opvatten als een zeer serieuze waarschuwing, die in de eerste plaats wordt gedicteerd door het roekeloze beleid van het Westen”, zei Lavrov tijdens de Federatieraad.

Loekasjenko dreigde eerder al dat Belarus Moskou onmiddellijk militair zal bijstaan als de Navo militair geweld gebruikt tegen Oekraïne. Navo-topman Jens Stoltenberg waarschuwde Moskou dinsdag dat de alliantie haar toch al sterke militaire aanwezigheid langs de oostgrens met Rusland in no time met 40.000 man kan opvoeren. De westerse troepenmacht staat volgens hem klaar. ‘Niet om een conflict uit te lokken, maar om het te voorkomen’.

Politieke en praktische steun

Duidelijker nog dan afgelopen vrijdag, toen hij waarschuwde dat Rusland rekening moet houden met ernstige gevolgen bij een inval in Oekraïne, zei Stoltenberg wel dat er een verschil is tussen Navo-bondgenoten, die bij een eventuele aanval onmiddellijk hulp krijgen van de rest, en een ‘zeer gewaardeerde partner’ als Oekraïne, voor wie die verdragsmatige bijstandsverplichting niet geldt. ,,Die verlenen we politieke en praktische steun in de vorm van training, capaciteitsopbouw en materiaal.”

En het is natuurlijk niet voor niks, zo onderstreepte Stoltenberg, dat de Navo na de Russische annexatie van de Krim en militaire steun aan separatisten in Oost-Oekraïne, strijdgroepen legerde in Polen en de drie Baltische landen en het zijn presentie op en rond de Zwarte en Baltische Zee fors opvoerde met marineschepen en vliegtuigen. ,,Maar verdediging van onze bondgenoten is en blijft onze primaire opdracht.”

