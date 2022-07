Oekraïne wil Cherson heroveren met Amerikaanse raketten

De regering in Kiev heeft ondubbelzinnig aangekondigd dat de ‘operatie om Cherson te bevrijden’ is begonnen. De zuidelijke havenstad aan de Zwarte Zee werd al aan het begin van de invasie ingenomen door de Russen en is eigenlijk de enige belangrijke stad die ze in handen hebben. Vóór de oorlog woonden er bijna 300.000 mensen, nu nog maar de helft. De rest is gevlucht. De nieuwe burgemeester is een is ex-agent van de KGB.