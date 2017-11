Olifanten op gruwelijke wijze uit bossen India gejaagd

Deze huiveringwekkende foto met de toepasselijke naam ‘Hell is Here’ heeft de prijs ‘Sanctuary’s Wildlife Photographer of the Year’ in de wacht gesleept. In de staat West Bengalen is het de gewoonte om de olifanten weg te jagen met vuur. De mens neemt er steeds meer plaats in, en daarom moeten de beesten weg.



De Sanctuary Nature Foundation vindt dat Biplab Hazra de prijs verdient omdat hij dit gigantische probleem in het district Bankura aankaart. ,,In deze streek worden olifanten vaak vernederd, maar het gebeurt steeds vaker in andere gebieden als Assam, Odisha, Chhattisgarh, Tamil Nadu.''