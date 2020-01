Om bedreigingen opgestapte Duitse burgemeester opnieuw mikpunt van haat extreemrechts

Een burgemeester uit de buurt van Hannover (Nedersaksen) die zijn ambtsketen drie weken geleden aan de wilgen hing vanwege ‘ernstige persoonlijke bedreigingen’, is nog steeds het mikpunt van haat. Dat blijkt uit berichten op zijn Facebookpagina. Daarin meldt Arnd Focke (48) dat hij de afgelopen dagen opnieuw is bedreigd.

De voormalige SPD-burgemeester van Estorf ontdekte gisteren dat iemand een hakenkruis had gekerfd in een houten plank in zijn tuin. ,,De fanmail wordt artistiek steeds waardevoller, bedankt’’, schrijft hij in een reactie bij de foto. Focke eindigt de tekst met de hashtag #fcknzs, wat staat voor ‘fuck nazi’s'. Een dag eerder ontving de Deutsche Telekom-teamleider een brief met daarin een krantenartikel over zijn opstappen. Op de foto van hem is een vizier van een vuurwapen getekend met zijn hoofd als doelwit. Ook daarbij plaatste hij de hashtag tegen de nazi's.

Beide berichten leveren Focke veel steunbetuigingen op zoals ‘Mijn grootste respect dat je deze strijd in het openbaar voert. Dit vergt niet alleen veel moed, maar ook veel menselijkheid die tegenwoordig zoek is’ en ‘ ik wens u en uw gezin heel veel sterkte. Ik respecteer uw moed.’ Een ander reageert met: ‘Zijn we niet allemaal medeverantwoordelijk voor het feit dat het extreemrechtse moeras zich heeft kunnen uitbreiden? We hebben te lang gezwegen over de haat tegen minderheden en die haat afgedaan als ‘dat zijn slechts een paar idioten’. Zal de volgende generatie opnieuw vragen ‘hoe hebben jullie dat toe kunnen laten? We moeten ieder dankbaar zijn die zegt: niet met mij!’

Toch krijgt de voormalige burgervader ook kritiek: ‘Tegen nazi-symbolen #FCKNZS #NazisRaus’, reageert iemand.

Vluchtelingenhulp

Arnd Focke was acht jaar lang burgemeester van Estorf. Op oudejaarsdag maakte hij op Facebook zijn vertrek bekend. Dit uit vrees voor de veiligheid van zichzelf en zijn gezin na ‘ernstige persoonlijke bedreigingen, vijandelijkheden en laster uit extreemrechtse hoek’. Daarbij werd zijn privéwagen beklad met hakenkruizen en ontving hij anonieme doodsbedreigingen met de tekst: ‘We zullen je vergassen net zoals de Antifa (internationale anti-fascistische beweging, red.).’

Focke, die door zijn inzet voor vluchtelingenhulp al eerder het doelwit was van extreemrechtse haat, trok het niet meer. ,,Ik had leren leven met nachtelijke dreigtelefoontjes maar nu werd het te persoonlijk en direct’’, verklaarde hij tegenover Duitse media.

Zijn partijgenote en collega Martina Angerman (63) uit Arnsdorf bij de stad Dresden (Saksen) nam eind november ook ontslag als burgemeester na een maandenlange ‘hetze’ van extreemrechts. Dit vanwege haar openlijke en herhaaldelijke veroordeling van het aan een boom vastbinden van een zwakzinnige Irakese vluchteling door vier locals. De aanhoudende bedreigingen en intimidaties waren tien maanden eerder al aanleiding voor Angerman geweest om zich ziek te melden.

Zorgwekkende toename

Lokale politici en bestuurders worden in Duitsland steeds vaker geconfronteerd met agressie, bedreigingen en andere strafbare feiten. Vooral in het oosten en noordwesten van Duitsland is sprake van een zorgwekkende toename, bleek vorige week uit onderzoek van de krant Die Welt in de grootste deelstaten. Ze baseert zich op gegevens van de deelstaatministeries van Binnenlandse Zaken, de recherches en de federale recherche (LKA).

Extremisten zijn het vaakst verantwoordelijk voor de persoonlijke aanvallen op lokale politici en ambtsdragers: extreemrechts in 36 procent van de gevallen, extreemlinks in 20 procent. In de overige 44 procent van de gevallen konden de aanvallen niet worden toegeschreven aan een van deze ideologische stromingen.