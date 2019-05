OM gaat Alberto Stegeman uit Vroomshoop vervolgen voor plaatsen nepbom op legerplaats

Stegeman wilde voor zijn programma Undercover in Nederland op 21 augustus 2018 aantonen dat de beveiliging van een legerplaats in het oosten van Nederland niet goed was. Dat lukte, want de programmamaker kon meerdere malen (soms zelfs zonder een vereiste toegangspas) toegang krijgen tot de legerplaats.

Nadat Stegeman eenmaal binnen was, heeft hij in de eetzaal van de legerplaats ook een koffertje met daarin een nepbom achtergelaten. Deze nepbom had kenmerken van een ‘Improvised Explosive Device’ (IED). Daarom is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Die konden ’s avonds melden dat er sprake was van een nepbom.