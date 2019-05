OM gaat Alberto Stegeman vervolgen voor plaatsen nepbom op legerplaats

Chinese rechter: livestream­plat­form mede verantwoor­de­lijk voor dood dakklimmer

12:52 Een Chinees livestreamplatform is veroordeeld tot een boete van 30.000 yuan (bijna 4.000 euro) voor zijn rol bij de dood van een bekende blogger en dakklimmer, eind 2017. Wu Yongning (26) overleed nadat hij van een wolkenkrabber was gevallen in de stad Changsha. Hij was bezig met een selfie-video om een ​​prijs te winnen van 100.000 yuan (zo'n 13.000 euro).