Om kapot achterlicht aangehouden man blijkt seriemoordenaar

De politie van Springfield, Massachusetts, maande de 40-jarige Stewart Weldon een week geleden te stoppen nadat ze hem hadden zien rijden met een kapot achterlicht. Weldon ging er echter vandoor en kon pas na een achtervolging worden aangehouden.



In de auto troffen agenten vervolgens een zwaargewonde vrouw aan. De vrouw was volgens de politie ,,zwaar overstuur en door tranen overmand" en vertelde dat Weldon haar al een maand vasthield in zijn woning. Gedurende de kidnap was ze verkracht en geslagen in zijn woning. ,,Hij gaat me vermoorden," zei ze volgens CNN tegen de agenten.



Haar verwondingen ontstonden doordat Weldon de vrouw had bewerkt met een hamer, nadat hij in woede was ontstoken. De vrouw, die een bekende van hem zou zijn, is naar het ziekenhuis gebracht. Daar lag ze vrijdag nog steeds. Volgens de politie zal ze de ontvoering overleven.



In de woning van Weldon te Springfield vonden rechercheurs donderdag en vrijdag drie lichamen, waarvan de doodsoorzaak nog niet is vastgesteld. Momenteel doen pathologen onderzoek, ook om de slachtoffers te identificeren. Bij de huiszoeking werd ook een kind gevonden, dat meteen door de kinderbescherming is meegenomen.

Volledig scherm Rechercheurs doorzoeken het huis van verdachte Weldon aan de Page Boulevard, in het Amerikaanse Springfield. © AP

Borg van 1 miljoen

Weldon woonde sinds twee jaar in het huis, dat volgens het Kadaster op naam van zijn moeder staat. Het onderzoek is nog in volle gang en focust zich op de garage en tuin bij de woning. Onderzoekers gebruiken onder meer een grondradar om te zoeken naar begraven objecten. ,,Het onderzoek kan nog dagen, zo niet langer duren," zei Anthony Gulluni, namens de politie van Springfield.



Weldon is vastgezet en heeft een borg van 1 miljoen dollar op zijn hoofd gezet gekregen. Hij beweert onschuldig te zijn. De 40-jarige verdachte blijkt bepaald geen onbekende van politie en justitie. In 2007 werd hij al veroordeeld voor een overval en diefstal. Ook in de staat Massachusetts, in het Noord-oosten van de VS, is hij aangehouden wegens mishandeling, inbraak en een overval. Daarvoor zat hij ook gevangenisstraf uit.



Afgelopen oktober werd Weldon in Springfield - een stad van ruim 150.000 inwoners circa honderd km ten westen van Boston, beschuldigd van het aanranden van een vrouw op straat. Bij zijn aanhouding verzette hij zich hevig en beet een politieman in het been.

'Een boze man'

Omwonenden reageren geschokt. Hoewel het huis van verdachte Weldon in een druk deel van de stad staat, hebben ze niks gemerkt. Buurvrouw LeAnne Lumiere beschrijft verdachte Weldon tegenover het lokale CBS Boston als 'rustig' en 'in zichzelf gekeerd'. ,,Hij zag er raar uit en leek een boze man."

Een andere buurtbewoonster is erg van slag. ,,Als hem niet staande hadden gehouden vanwege het achterlicht, was niemand er ooit achter gekomen'', zei een 23-jarige vrouw tegen de Boston Globe. ,,Het is doodeng.''