Oma doodgeschoten Nahel (17) roept Frankrijk op tot kalmte: ‘Mensen die alles kapotmaken, moeten stoppen’

Oma Nadia doet haar oproep tegenover het Franse medium BFMTV. Ze is van mening dat de relschoppers her en der in Frankrijk haar overleden kleinzoon ‘gebruiken als voorwendsel’. Dat ze Nahels dood aangrijpen om te kunnen rellen. ,,Ze moeten stoppen met het kapot maken van de winkelramen, de scholen, de bussen. Het zijn moeders die de bus nemen.’’

Nahel, een jongen van Algerijnse afkomst, werd afgelopen dinsdag door een agent doodgeschoten in Nanterre, een voorstad van Parijs. Dat gebeurde nadat de auto waarin Nahel reed door de politie was gestopt wegens verkeersovertredingen. De politie claimt dat de jongen daarna probeerde weg te rijden. Video’s van het incident lijken het tegendeel te bewijzen. Een vriend van Nahel stelt dat zijn voet van het rempedaal gleed.

De dood van de jongen heeft in heel Frankrijk tot woede en rellen geleid. Het werd eerst onrustig in Nahels woonplaats Nanterre, een voorstad van Parijs. Al snel verspreidde het geweld zich naar veel andere Franse steden. Veel mensen zijn kwaad om het politieoptreden en verwijten het korps dat het racistisch en te agressief te werk gaat.

Volledig scherm De dood van Nahel (links) leidde in verschillende Franse steden tot rellen. © afp

‘Zo moe’

Nadia zegt moe te zijn. ,,Het is voorbij, mijn dochter heeft geen leven meer.’’ Ze is boos op de 38-jarige agent die haar kleinzoon doodschoot, zo zegt ze. Bij een inzamelingsactie zou al bijna 500.000 euro zijn opgehaald voor de ondersteuning van de familie van de wetsdienaar. De actie werd gelanceerd door Jean Messiha, een omstreden extreemrechtse figuur in Frankrijk. ,,Ik voel me ziek in mijn hart. Maar hij zal worden gestraft zoals iedereen. Ik vertrouw op gerechtigheid’’, zegt de grootmoeder. ,,Hij had hem ook in een been of arm kunnen schieten. Deze man moet boeten, net als de mensen die nu de wet overtreden en politieagenten in elkaar slaan.”

Tegelijkertijd wil ze niet generaliseren. Ze is boos op die ene agent, maar niet op andere agenten. ,,Gelukkig zijn ze er.’’ Ze herhaalt daarmee de woorden van haar dochter eerder. Nahels moeder Mounia zei ook dat ze niet de politie als geheel de schuld gaf van de dood van haar zoon, maar wel die ene agent die de trekker overhaalde. Die zit momenteel vast en wordt verdacht van doodslag. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan de familie.

De afgelopen avonden en nachten kwam het in meerdere Franse steden tot rellen en botsingen tussen jongeren en politie. Zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag werden 719 mensen in het land opgepakt. Een van de dieptepunten vond plaats in L’Hay-les-Roses, even ten zuiden van Parijs. Bij het huis van de burgemeester van die plaats werd afgelopen nacht brandgesticht. Zijn vrouw brak vervolgens haar been toen ze met haar kinderen op de vlucht sloeg.

Volledig scherm Op een raam van een winkel in Marseille is tijdens rellen een boodschap gespoten. © ANP / EPA

Crisisberaad

De Franse president Emmanuel Macron houdt zondagavond opnieuw een crisisberaad met verschillende regeringsleden vanwege de aanhoudende rellen, zo meldt de Franse krant Le Monde. De vergadering vindt om 19.30 uur plaats in de aanwezigheid van premier Elisabeth Borne, de minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin en de minister van Justitie Éric Dupond-Moretti. Borne en Darmanin hebben zondagmiddag ook een bezoek gebracht aan L’Hay-les-Roses, waar was brandgesticht bij het huis van de burgemeester. Darmanin meldde op zondag dat voor de komende nacht, voor de derde keer op rij, weer 45.000 agenten zijn gemobiliseerd.

Macron zou zondag eigenlijk in Duitsland aankomen voor een staatsbezoek, maar vanwege de rellen is het bezoek uitgesteld. Vrijdag hield Macron ook al een crisisberaad over de aanhoudende onlusten. Hij keerde toen eerder terug uit Brussel waar hij was voor een topconferentie van de EU.

Volledig scherm De Franse oproerpolitie aan het werk in Parijs. © REUTERS

Volledig scherm Politie aan het werk in Marseille, vrijdag 1 juli. © AFP

Voor de vierde opeenvolgende nacht zijn in Frankrijk op diverse plaatsen hevige onlusten ontstaan:

