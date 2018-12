Omgekeerde wereld: Belgen halen hun vuurwerk tegenwoordig hier

Belgen zoeken voor vuurwerk steeds vaker hun heil in Nederland. Omdat de regels in eigen land strenger zijn geworden, gaan ze de grens over voor groot siervuurwerk. Dat melden Nederlandse vuurwerkhandelaars. ,,Twintig procent van mijn klanten komt uit België.”

Het klassieke beeld is juist dat Nederlanders naar België gaan voor hun vuurwerk, omdat daar meer kan en mag. Maar sinds 2017 is dat een tikkie anders. Belgen mogen in eigen land geen vuurwerk meer bezitten dat onder categorie F3 valt, zoals dat heet. In Nederland mag dat wel.

In die categorie vallen bijvoorbeeld zogeheten compounds: dozen vol pijlen die met elkaar verbonden zijn, en die eenmaal aangestoken voor een minuten durend visueel spektakel zorgen. Bij de Belgische klanten zijn ze razend populair, weet Roeland van den Brand van de gelijknamige fietsenhandel in het Brabantse Hoogerheide. Dat ligt zo'n 25 kilometer ten noorden van Antwerpen.

Regels

,,Sinds een paar jaar zie je hier auto's met Belgische kentekens op de parkeerplaats. Het begon toen de regels werden aangekondigd: Belgische winkeliers die door hun voorraad zwaar vuurwerk heen waren, vulden die niet meer aan. Daarna is het alleen maar toegenomen. Belgen komen voor het mooie, kwalitatief goede vuurwerk. Soms kopen ze echt voor honderden euro's per keer.”

Inmiddels is op de laatste dagen van het jaar 20 procent van de klandizie Vlaams, schat Van den Brand, die spreekt van ‘een kentering’. Collega-verkopers herkennen het, al zeggen sommige verkopers in de grensdorpen dat ze altijd al wel Belgische klanten met een voorkeur voor goed spul hadden. ,,Het is nu niet gigantisch veel meer”, zegt de verkoopster van Vlassak in Budel.

Volledig scherm Belgische klanten bij vuurwerkhandel Vesta in Roosendaal, vorig jaar. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Onmiskenbaar

Concrete cijfers over vuurwerkverkoop aan buitenlanders zijn er ook niet. Toch is de richting van het grensverkeer volgens branchevereniging BPN onmiskenbaar veranderd. Volgens voorzitter Leo Groeneveld geldt dat ook voor Duitsland. ,,Vroeger was het helder: in België mocht meer, en in Duitsland was het goedkoper. Daarom gingen Nederlanders in groten getale de grens over. Maar nu komen ook steeds meer Duitsers deze kant uit, omdat het hier vaak kwalitatief beter is. Dat komt ook door sociale media: mensen weten precies welke pijlen waar te koop zijn.”

Van oudsher zijn er regelmatig controles op vuurwerk bij verkeer dat Nederland binnen komt rijden. Is dat nu andersom? Een woordvoerder van politiezone Grens, actief in de Belgische gemeenten Kalmthout, Essen en Wuustwezel, zegt dat er ‘regelmatig’ vuurwerkcontroles zijn, ‘in beide richtingen'. Cijfers over vondsten heeft hij niet.

Eenrichtingsverkeer is het sowieso niet. Voor sommig vuurwerk gaan Nederlanders juist weer naar België, van oudsher de plek om zwaar, illegaal vuurwerk te scoren.