Omgekomen slachtoffers mesaanval in Duitse trein waren tieners

De 33-jarige dader, Ibrahim A., is een stateloze man uit Palestina zonder vaste woon- of verblijfplaats die met een voorlopige verblijfsvergunning in de Bondsrepubliek zou verblijven. Hij zat recent nog in een gevangenis in Hamburg wegens mishandeling.



Hij stak woensdag in een regionale trein tussen Kiel en Hamburg plotseling op treinreizigers in. Drie mensen raakten zwaargewond en vier liepen lichtere verwondingen op. Zijn motieven zijn onduidelijk, maar van een terroristische aanslag was volgens de autoriteiten geen sprake.