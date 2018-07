Omstreden cricketlegende gedoodverfde nieuwe premier van Pakistan

Aanvoerder Imran Khan leidde Pakistan in 1992 naar de wereldtitel cricket tegen Engeland. Voor de voormalige Britse kolonie en daarna buurland van machtige buur India betekende dat meer dan voor menig ander land een WK-titel voetbal en rugby bij elkaar. Toen hij de kristallen schaal omhoog hield in Australië maakte Kahn er ook een privé show van. De allrounder, een van de besten ooit, beloofde een ziekenhuis te gaan bouwen in zijn land, wat hij ook deed. Sommigen zagen dat al als uitgekiende aanloop naar een politieke carrière en poging af te komen van zijn imago van geld over de balk smijtende playboy.



Want dat was later het probleem van Imran Kahn. Aanbeden door de natie maar lang niet altijd serieus genomen als politicus. Niet verwonderlijk als je jarenlang nieuws bent in de schandaalkranten vanwege uitspattingen in Londense nachtclubs, als je drie keer trouwt (onder meer met Jemima Goldsmith, dochter van de excentrieke miljardair James Goldsmith) en je laatste huwelijk zou zijn gesloten met een waarzegster die je vertelde dat je geen premier zult worden als je niet met haar zou trouwen. Diverse pogingen politiek naam te maken mislukten. Het bezorgde hem de spottende bijnaam ‘Imran Khan’t’ (zeg maar: het lukt Imran niet).