Omstreden Höcke laat AfD radicaliseren, maar wint wél

VERKIEZINGEN OOST-DUITSLANDOpnieuw slaat het rechts-populistische AfD een grote slag in het oosten van Duitsland. Drijvende kracht is Björn Höcke, boegbeeld van de steeds extremistischer wordende rechtervleugel van de partij.

Er ging een storm door Duitsland toen Björn Höcke, geschiedenisleraar van beroep, van leer trok tegen het Holocaustmuseum in Berlijn. Hij vond het een belachelijk ding en verklaarde dat ‘de Duitsers het enige volk ter wereld zijn dat in het hart van zijn hoofdstad een monument van schaamte hebben opgericht’. Of het niet eens tijd werd voor een ‘draai van 180 graden van het herdenkingsbeleid’.

Zelfs in zijn eigen partij, de Alternative für Deutschland (AfD), vonden mensen dat de partijleider van de deelstaat Thüringen te ver was gegaan. Hij zou affiniteit hebben getoond met het nationaals-socialisme en dat is tegen de partijregels. Een interne geschillencommissie besliste echter in zijn voordeel: Höcke mocht blijven.

Interne strijd

Dat was in 2017. Nu, twee jaar later, is hij het symbool van een interne strijd binnen de AfD. Het is een strijd tussen de gematigden en de radicalen, tussen grofweg het westen van Duitsland en het oosten. Als partijleider van Thüringen, een van de kleinste deelstaten, timmerde hij aan de weg met felle, nationalistische toespraken ‘op de markten tussen Erfurt en Gera’, zoals de Frankfurter Allgemeine Zeitung schreef.

Lees verder onder het kader

Links en rechts winnen in Thüringen Die Linke is zondag bij de parlementsverkiezing in Thüringen voor het eerst de grootste partij geworden in een Duitse deelstaat, met bijna 30 procent van de stemmen. De AfD lijkt te kunnen rekenen op verdubbeling van het aantal zetels. Volgens de prognoses van de zenders ARD en ZDF kan de vorming van een nieuwe regering in Erfurt een lastige klus worden voor premier Bodo Ramelow (Die Linke). Het is de vraag of de huidige coalitie met de sociaaldemocraten van de SPD en de Groenen een meerderheid behoudt. De christendemocratische CDU, die traditioneel het belangrijkste machtsblok vormde en tot 2014 de premier leverde, lijdt een zware nederlaag en valt volgens de exitpolls met 22 procent terug naar de derde plaats, achter Alternative für Deutschland (AfD). De rechts-populisten verdubbelden de aanhang ruim, van 10,6 procent naar ten minste 23. Maar omdat alle andere partijen hebben gezegd niet met de AfD te willen regeren, speelt de partij van de omstreden lijsttrekker Björn Höcke geen rol van betekenis in de coalitieonderhandelingen.

De laatste controverse betreft zijn boek Nooit twee keer in dezelfde rivier. Een journalist van de ZDF haalde daar in september twee citaten uit en legde ze voor aan AfD’ers, met de vraag: wie zei dit, Hitler of Höcke? Citaat 1: ‘Het verlangen van de Duitsers naar een historische figuur […] die alles in orde maakt, is diep in onze ziel verankerd’. Ze wisten het niet, ook niet toen ze citaat 2 lazen: ‘Als de tijd van verandering is gekomen, dan nemen wij Duitsers geen halve maatregelen, dan worden de puinhopen van het moderne terzijde geschoven’. ,,Ik hoop niet van Höcke’’, zei iemand. ,,Ik zou zeggen van Hitler, uit Mein Kampf’’, zei een ander.

Nazitermen

Höcke zelf werd woedend toen hij hier later in een interview mee geconfronteerd werd. Ook werd hem gevraagd waarom hij nazitermen als ‘Lebensraum’ en ‘entartet’ (ontaard) gebruikte. Het interview was meteen afgelopen en Höcke beloofde de journalist ‘zware consequenties’.