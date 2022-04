Omstreden Russische politicus en ‘clown’ Vladimir Zjirinovski (75) overleden

De Russische ultranationalistische politicus Vladimir Zjirinovski is overleden. Hij stierf op 75-jarige leeftijd aan een ‘ernstige ziekte’, aldus de voorzitter van de Doema, het Russische parlement. Zjirinovski was een van de bekendste Russische politici van de afgelopen dertig jaar.

De politieke carrière van de in Kazachstan geboren Zjirinovski begon in 1991 toen hij verrassend derde werd bij de presidentiële verkiezingen die door Boris Jeltsin werden gewonnen. Twee jaar later eindigde zijn Liberaal-Democratische Partij van Rusland (LPDR) als een na grootste in de parlementsverkiezingen.

Extreem en provocatief

Wat volgden waren vooral vele opvallende momenten met extreme uitspraken en provocatieve stunts waarmee Zjirinovski drie decennia lang geregeld veel internationale aandacht kreeg. Zo dreigde hij met nucleaire aanvallen op diverse landen en wilde hij Alaska op de Verenigde Staten heroveren. Zjirinovski speelde vooral succesvol in op de ontstane Russische wrok als gevolg van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie begin jaren 90 van de vorige eeuw en de daardoor ontstane chaos.

De politicus - vaak weggezet als clown - maakte daarbij gebruik van de frustraties van zijn landgenoten over het algemene gevoel dat hun voormalige supermacht door het Westen was vernederd. Met zijn politiek wilde hij een boodschap afgeven dat Rusland gevreesd en gerespecteerd moest worden. Het zijn geluiden die vandaag de dag doorklinken in de oorlogsretoriek van president Poetin richting Oekraïne en het Westen.

Volledig scherm Zjirinovski op een schietbaan net buiten Moskou, 2008. © REUTERS/Alexander Natruskin/File Photo

Systemische oppositie

De als extreemrechts bestempelde Zjirinovski nam deel aan bijna alle presidentsverkiezingen in het moderne Rusland en zijn partij was altijd vertegenwoordigd in nationale en regionale organen. Zijn zeer nationalistische politieke partij - met xenofobische standpunten - werd onderdeel van de zogenaamde ‘systemische oppositie’ tegen president Poetin. Op het oog zorgde de LPDR voor politieke concurrentie, maar in de praktijk steunde zijn partij het grootste gedeelte van Poetins werk, waaronder de annexatie van de Krim in 2014. Hij bleek ook handig te zijn voor het Kremlin, door geregeld extreme standpunten te testen onder de Russische bevolking.

‘Heers over de wereld’

,,Zijn persoonlijkheid is zo enorm dat het moeilijk is om de ontwikkeling van het politieke systeem van het moderne Rusland zonder hem voor te stellen”, liet de voorzitter van de Doema weten. Zijn collega-parlementsleden hielden een moment stilte in de Doema als eerbetoon aan de explosieve persoonlijkheid. In zijn autobiografie komt naar voren dat Zjirinovski een eenzame en problematische jeugd had. Hij profileerde zichzelf als voorvechter van de onderdrukte Slavische mensen. ,,Mijn naam Vladimir betekent ‘heers over de wereld’. Laten wij Slaven de wereld regeren in de 20ste eeuw”, zo verklaarde Zjirinovski eens. Later noemde hij zichzelf een Russische versie van Donald Trump en organiseerde een champagnefeestje toen Trump president van de Verenigde Staten werd.

Oorlog in Oekraïne

Zjirinovski was al langere tijd ziek en werd twee maanden geleden - vlak voor de Russische invasie in Oekraïne - met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft zich daardoor in het openbaar niet laten horen over de oorlog in Oekraïne. Op het moment van sterven was hij een van de 23 LPDR-politici in het Russische parlement.