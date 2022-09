‘Onaanvaardbare toestanden’: bondgenoten Poetin woedend over ‘fouten’ bij mobilisatie

Man steekt zichzelf in brand bij kantoor Japanse premier

Een Japanse man heeft zichzelf woensdagochtend in brand gestoken vlakbij het kantoor van premier Fumio Kishida in Tokio. Volgens lokale media wilde hij met zijn daad protesteren tegen de voorgenomen staatsbegrafenis van de oud-premier Shinzo Abe. De man is naar het ziekenhuis gebracht en buiten bewustzijn. Een politieagent die het vuur probeerde te doven raakte eveneens gewond.

21 september